Емил Дечев след като пое ръководството на МВР от Даниел Митов, предаде репортер на ФОКУС.
Митов от своя страна му пожела успех.
"Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост – съхранена. Сигурността на гражданите остава най-важният приоритет'', написа Митов.
На излизане от сградата на ресорното министерство Дечев посочи кои ще са двата основни приоритета.
"Ще направим всичко, като ръководство на МВР, да дадем възможност на кадрите на министерството да изпълнят своя дял от отговорността за честни и свободни избори на 19 април", каза той и обърна внимание, че не само ведомството отговаря за честните и свободни избори.
"Такова задължение имат партиите, неправителствените организации, Централната избирателна комисия и "Информационно обслужване". Ние обаче няма да избягаме от нашата част от общата отговорността и ще дадем всичко от себе си", заяви още той и допълни:
"Като съдия с около 25 - годишен стаж дълбоко вярвам, че правова държава не е куха фраза в Конституцията и поради това в работата си ръководството на МВР ще се води от решението на Конституционния съд, с което 16 депутати излязоха от Народното събрание, а на тяхно място влязоха други 16 и се сформира нова парламентарна група".
"На второ място, осъзнавайки неспокойството в обществото след случилото се преди три седмици, ще направим първо преглед на работата на нашите служители по случаите "Петрохан“ и "Околчица“. Ако има възможност, ще съдействаме напълно за разкриване на обективната истина и за водене на пълно и обективно разследване по тези два случая. Готови сме да помагаме, ако се наложи, и с чуждестранна експертиза", добави Дечев.
Той обърна внимание, че МВР няма последната дума по тези два случая, които, по неговите думи, е много вероятно да са един.
"Последната дума е на прокуратурата. Има две висящи дела, по които има наблюдаващи прокурори, които седят какво се случва с разследването", служебният МВР министър.
