Емил Дечев, предаде репортер на ФОКУС.
Той обясни, че ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е минавала границата на България многократно с два автомобила с лица, които са пътували с Петьо Петров - Еврото.
"Това се е случило, след като през април 2020 г. Антикорупционният фонд публикува своите 4 епизода за Осемте джуджета. Същите тези 2 автомобила са били ползвани както от Пепи Еврото, така и от г-жа Русинова, като те са пътували с 4-5 лица. Има и едно пътуване, в което през 2021 година г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Пепи Еврото", каза още вътрешният министър.
"Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които й осигуряват месечно възнаграждение от над 5000 евро, така и за българските институции", категоричен бе Дечев.
