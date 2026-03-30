Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Пепи Еврото. Това каза по време на брифинг пред МВР служебният вътрешен министър Емил Дечев, предаде репортер на ФОКУС.

Той обясни, че ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е минавала границата на България многократно с два автомобила с лица, които са пътували с Петьо Петров - Еврото.

"Това се е случило, след като през април 2020 г. Антикорупционният фонд публикува своите 4 епизода за Осемте джуджета. Същите тези 2 автомобила са били ползвани както от Пепи Еврото, така и от г-жа Русинова, като те са пътували с 4-5 лица. Има и едно пътуване, в което през 2021 година г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Пепи Еврото", каза още вътрешният министър. 

"Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които й осигуряват месечно възнаграждение от над 5000 евро, така и за българските институции", категоричен бе Дечев.