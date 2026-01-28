ЗАРЕЖДАНЕ...
Емануил Йорданов: Постът на министъра на вътрешните работи е важен през цялото време, не само когато идват избори
Според него актуалността му по време на предизборния период идва от това, че вотът у нас все повече се превръща в криминална дейност.
"Видяхте какво се случи в Пазарджик, с последните парламентарни избори", даде примери Йорданов.
Кадрови рокади и политически натиск
Бившият зам.-вътрешен министър Филип Гунев изрази мнение, че ситуацията е идентична с тази през 2013 г.
"Тогава бях в служебното правителство на президента Плевнелиев. Йордан Бакалов беше министър, който имаше желание нещо да направи с купуването на гласове. В такава ситуация служебен министър, който има три месеца, прави бързи смени на този или онзи областен директор", коментира той пред Bulgaria ON AIR.
По думите на Йорданов, ако има служител, който не знае какво работи, е по-добре той да бъде освободен.
Новите назначения в МВР
Явор Серафимов е назначен за заместник-главен секретар на МВР. Той ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.
"Че ще назначат някого за няколко дни, това едва ли трябва да ни вълнува", попита Йорданов.
Гунев също подчерта, че това не е от значение.
Парламентът закри Антикорупционната комисия
"Още в началото на века, когато се прие първият Закон за отнемане на незаконно придобито имущество, имахме дискусия с юристите на НДСВ. Законът беше приет, създаде се т.нар. комисия "Кушлев". След това всички модификации ставаха от лоши - по-лоши", смята Йорданов.
Гунев отбеляза, че всички искат да борят корупцията, но въпросът е как това ще се случи.
