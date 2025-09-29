ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Елеонора Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България!
"Страните-членки на алианса не крият намерението си да милитаризират допълнително източния си фланг. В случая на България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО в страната по споразумение с Италия, но и закупуването на нови оръжия, създаването на "коридори за военна мобилност“ за "улесняване на движението на войските“ и други инициативи“, каза посланикът.
Митрофанова отбеляза, че българските власти също многократно са споменавали необходимостта от подготовка за евентуално увеличение на контингента на НАТО от 1200 на 5000 войници.
Руското посолство в Румъния от своя страна отбеляза, че НАТО също засилва присъствието си в страната.
"Под претекст за необходимостта от "военно възпиране“ на Русия, военното и политическото ръководство на Румъния се застъпва за по-нататъшно натрупване на сили на източния фланг на алианса, включително чрез увеличаване на присъствието на чуждестранни войски на нейна територия, но не е посочило конкретен срок“, отбеляза посолството. В него се посочва още, че Букурещ планира да закупи военна техника, включително нова турска корвета клас "Хисар“, американски танкове Abrams и тежки верижни гаубици.
По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви , че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 577
|предишна страница [ 1/97 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: