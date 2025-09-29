Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Елеонора Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България!
Автор: Георги Кирилов 09:31Коментари (0)34
©
България планира да построи най-голямата база на НАТО в страната като част от междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната. Това каза руският посланик в България Елеонора Митрофанова, съобщават руски медии.

"Страните-членки на алианса не крият намерението си да милитаризират допълнително източния си фланг. В случая на България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО в страната по споразумение с Италия, но и закупуването на нови оръжия, създаването на "коридори за военна мобилност“ за "улесняване на движението на войските“ и други инициативи“, каза посланикът.

Митрофанова отбеляза, че българските власти също многократно са споменавали необходимостта от подготовка за евентуално увеличение на контингента на НАТО от 1200 на 5000 войници.

Руското посолство в Румъния от своя страна отбеляза, че НАТО също засилва присъствието си в страната.

"Под претекст за необходимостта от "военно възпиране“ на Русия, военното и политическото ръководство на Румъния се застъпва за по-нататъшно натрупване на сили на източния фланг на алианса, включително чрез увеличаване на присъствието на чуждестранни войски на нейна територия, но не е посочило конкретен срок“, отбеляза посолството. В него се посочва още, че Букурещ планира да закупи военна техника, включително нова турска корвета клас "Хисар“, американски танкове Abrams и тежки верижни гаубици.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви , че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната.

Още по темата: общо новини по темата: 577
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
предишна страница [ 1/97 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
09:56 / 27.09.2025
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
10:31 / 27.09.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Природни стихии
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: