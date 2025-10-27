ЗАРЕЖДАНЕ...
|Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
"Истината е, че когато президентът Тръмп предложи много просто и внятно, в негов стил, какво очаква от двете страни: "Спрете огъня, за да се седне за разговори“, Зеленски имаше мигновена положителна реакция. Тези, които отказаха подобно начало на сложни, трудни, но все пак преговори, бяха от руската страна,“ посочи тя, като според нея изказването на специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев е един вид задължителна теза, която той трябва да изрази пред света, а именно, че сме все по-близо до постигане на споразумение.
Продължаващата политика на санкции спрямо Руската федерация няма да даде бързи резултати, "вероятно няма да са прекият инструмент, който да принуди президента Путин да седне на маса на преговорите, но те имат своят ефект върху финансовата способност на Русия да поддържа войната,“ посочи Поптодорова и цитира данни от руската статистика, че от 89 области на Русия, 67 са с много тежък, много остър бюджетен дефицит, а 1/3 от предприятията в гражданския сектор на Русия са нерентабилни и са в неплатежоспособност.
"Така че признаците и ефектите от санкциите са налице", допълни послънникът в САЩ.
Но според нея само санкции не са достатъчни. "Те са изстрел, който произведе президентът Тръмп по отношение на Москва, те имат своя ефект, но те трябва да бъдат подсилени за по-бърза реакция от страна на Кремъл. Това единствено може да стане чрез засилване на отбранителния капацитет на Украйна,“ категорична е Поптодорова. Неслучайно Русия има все по-голяма нужда и търси опора от Китай. "Русия върви към една и политическа, и дипломатическа, и икономическа, и финансова, и военна ако щете, зависимост от Китай,“ подчерта тя.
"За да може да доведе президента Путин срещу себе си на масата на преговорите, президентът Тръмп трябва да успее да накара президента Путин да разбере, да усети, че Украйна е достатъчно добре въоръжена, за да попречи всякакви следващи, бъдещи набези, бъдеща агресия от страна на Русия, когато един ден тази война приключи. Така че минаваме и през предоставяне на цялото това въоръжение, за което говори Зеленски, което е необходимо, за да може Русия да бъде прибрана обратно в собствената и територия“, каза Поптодорова.
Според анализатора Европа вече не играе лидираща роля по Украинския въпрос. По думите й сякаш отново живеем в света на Кисинджър, когато САЩ трябваше да поддържат такива отношения с Русия и Китай, които да не ги правят по-близки помежду им, отколкото са със САЩ. "Смятам, че точно това ще се случи в близките срещи и по-начало опитите на САЩ да регулират по-спокойно, по-положителен начин отношенията с Китай.“ САЩ има нужда от своите европейски съюзници, посочи още тя: "Определящи са отношенията в триъгълника САЩ, Китай, Русия, но президентът Тръмп ще има нужда от европейските държави, което означава и Европейски съюз, и НАТО. Трите държави ще имат водеща роля, но Америка няма да може да удържи лидерството си в света без Европа.“
