От тази седмица Националният осигурителен институт започва постепенно да изключва старите версии на своите електронни административни и справочни услуги, свързани с обезщетения, помощи и пенсии.Промяната е част от подготовката за пълното преминаване към Единния портал за електронни услуги, който от началото на 2026 г. ще бъде единствената платформа за всички цифрови услуги на институцията.Според НОИ всички досегашни отделни електронни приложения вече са напълно интегрирани в новия портал и до края на годината те ще бъдат поетапно изведени от експлоатация.Още тази седмица част от справките, достъпни чрез ЕГН, ПИК на НОИ, Булстат и ИКО, ще бъдат премахнати от страницата "Е-услуги и справки“. Първо отпадат справките за социално осигуряване и тези от Електронния регистър на болничните листове, а в кратък срок ще бъдат деактивирани и справките със свободен достъп, както и тези, достъпни чрез ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис.На следващ етап ще бъдат премахнати справките от групата "В услуга на пенсионера“ и справките за обезщетения при безработица, а последни ще бъдат изключени услугите, свързани с изплащаните обезщетения и помощи по болнични листове и майчинство.При необходимост от допълнителна информация гражданите могат да се обръщат към Контактния център на НОИ на телефон 0 700 14 802.Единният портал за електронни услуги обединява всички досегашни платформи и уеб-приложения на институцията, като предлага централизирана среда за достъп до Електронното осигурително досие, където се съдържат данни за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, изплатени обезщетения и пенсии.За достъп е необходима единствено електронна идентификация чрез ПИК на НОИ, ПИК на НАП или КЕП, без нужда от отделна регистрация.Порталът позволява заявяване на електронни услуги чрез автоматично създаван потребителски профил, за който е необходим само еднократен запис на електронна поща.Освен това платформата осигурява и достъп до системите за подаване на данни от задължените лица, включително електронния обмен на документи, регистъра на болничните листове и електронните протоколи за профилактика и рехабилитация.Новият портал цели да улесни и стандартизира потребителското изживяване, като замести всички разпокъсани досегашни услуги с единна, по-интуитивна и ефективна система.