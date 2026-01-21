Pay by Vivacom1 или в най-близкия магазин на Vivacom. Процесът е бърз, лесен и удобен - отнема само няколко минути – удобство, което идва точно навреме в началото на годината.
След покупката винетката влиза в сила веднага, а системата изпраща напомняне преди изтичането ѝ, което спестява риска от пропуск. Услугата е достъпна както за клиенти на Vivacom, така и за всички останали потребители. Цените са съобразени с официално обявените от Агенция "Пътна инфраструктура“, а повече информация относно закупуването на винетки от Vivacom може да бъде намерена тук.
Vivacom непрестанно се стреми да улеснява ежедневието на своите клиенти чрез достъпни и лесни за използване дигитални решения. За шофьорите, които искат да се възползват максимално от онлайн услугите за автомобилите си, Vivacom предлага и възможност за онлайн сключване на застраховки "Гражданска отговорност“ и "Автокаско“2. В дигиталната платформа потребителите могат да сравнят предложенията на водещите застрахователи и да изберат най-желаната от тях оферта. Плащането се извършва лесно и удобно в онлайн среда, а документите за застраховката се получават веднага по имейл или се изпращат безплатно на посочен адрес в рамките на 2 работни дни.
С тези услуги Vivacom отново доказва своята ангажираност към предоставянето на дигитални предложения за улесняване на ежедневието на своите клиенти.
Vivacom е представител и разпространител на електронни винетки в партньорство с "Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД (Digitoll).
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.