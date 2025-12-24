ЗАРЕЖДАНЕ...
"Ела, Боже, да вечеряме": Как да се подготвим за Бъдни вечер
Тогава в небето пламнала необикновена светлина и се е явил ангел, който казва на намиращите се близо пастири добрата вест.
Трапезата на този ден е много важна. Ястията трябва да са постни и да са нечетен брой – 7, 9 или 11.
Етнологът Иглика Мишкова напомни в интервю за ФОКУС, че не бива да забравяме да опитаме всички, ястия на трапезата тази вечер.
"Трапезата обикновено се прикадява задължително с тамян, след това се прикадява и самата къща, стопанските сгради. И когато стопанинът мине да прикади абсолютно всички помещения, отново се изчита молитвата", припомни още тя.
"Навсякъде на трапезата се слага хлябът, до него обикновено постна баница, която най-често е приготвена с тиква. След това се нареждат различните други постни ястия – сармите, пълнените пиперки, било то с ориз или с боб, ошав, фасул, варено жито. Т.е. всяко едно от нещата, което е плод на земята за даден регион, намира място на трапезата. Чесновият лук, червеният лук заемат видно място", обясни тя.
Етнологът разказа и за интересни обичай от миналото:
Някога в миналото е имало дори изнасяне пред входната врата и едно въздигане на тези продукти от трапезата към небето и покана на Господ, който да сподели вечерята с това домакинство. Ненапразно фразата на тогавашните стопани е била "Ела, Боже, да вечеряме“. На места дори са канили и облаците на вечеря. Това, което е важно, е, че Бъднивечерската трапеза е мястото, което привлича абсолютно всички. На нея трябва да присъстват дори духом хората, които отсъстват, тези, които са по далечни места. Техните места трябва да останат незаети, да се сложат съдове, в които да се поставят различните ястия. И разбира се, ако пристигне странник, чужденец тази вечер в къщата, той се приема, че е изпратен от Господа.
На този ден празнуват Евгени, Евгения, Женя, Жечка, Благородна, Бисер, Бистра, Божин, Божан, Божана.
Поверие гласи и, че както мине Бъдни вечер, такъв ще бъде животът през следващата година, затова ФОКУС ви пожелава щастлив празник с любимите хора!
