БСП-ОЛ не влиза в новия парламент по данни на агенция "Маркет Линкс" към 20:45 часа.

Ето как се нареждат останалите партии в проценти:

Прогресивна България - 39,10%

ГЕРБ - 15,6%

ППДБ - 13,4%

ДПС - 7,5%

Възраждане - 5,1%

БСП - 3,7%

Сияние - 3,4%

МЕЧ - 3,3%

Величие - 3,1%

ИТН - 2%

АПС - 1,3%

Синя България - 0,7%

Избирателната активност е 51,3%.