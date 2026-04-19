6 партии ще влязат в парламента, сочат данните на социологическата агенция "Маркет Линкс" към 19 ч.

Първа политическа сила е "Прогресивна България" с 38,9% от всички гласове, последвана от ГЕРБ-СДС с 15,4% за момента. На трето място се нарежда ПП-ДБ с 13,6%. 110 депутатски места се очертават до момента за "Прогресивна България", 44 за ГЕРБ и 39 за ПП-ДБ.

Останалите партии, които влизат в управлението, според данните на агенцията до 19 ч., са ДПС (7,5%), Възраждане (5,1%), БСП (4,1%).

Под линия остават Сияние с 3,2%, МЕЧ с 3,2%, Величие с 3%, ИТН с 2%, АПС с 1,3% и Синя България с 0,7%.