Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Експерти за фаталния случай в Несебър: Не може с една глоба да си измием ръцете
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:07Коментари (2)110
© NOVA
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата мъже, задържани заради смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Детето падна от около 50 метра височина, при полет с парашут, теглен от моторница. Разследването на инцидента продължава и днес - водолази търсиха части от обезопасителния колан на парашута на дъното на морето. 

По неофициална информация причина за смъртта на 8-годишното дете от Разлог е тежка гръдна травма. Нараняванията, които е получило, са били несъвместими с живота. Тримата задържани ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при професионална небрежност. Една от причините за трагедията вероятно е скъсан предпазен колан. Окръжната прокуратура ще поиска задържане под стража за тримата мъже.

Предприемачът Таня Скринска отбелязапред NOVA, че най-малко виновна в случая с починалото дете е майката, а това ще е най-наказаният човек и то доживот. "Недопустимо е да няма регулация, особено когато става дума за такъв доходоносен бизнес. Не може с една глоба да си измием ръцете. Държавата е виновна, макар че нито една институция не отговаря за атракционите - недопустимо е години наред да няма регулации. В чужбина има такива - например лица над определени килограми или под определен ръст не могат да се качат на атракциони. Сред ефективните мерки може да е отнемане на възможността да се упражнява дейност - доставчици на услуги да останат без лиценз", подчерта тя.

Радостин Мавродинов, който е капитан-инстуктор по парасейлинг в Хърватия от 9 години, посочи, че действащата наредба е неактуална. "Регламентът не контролира, това прави личната ни отговорност. Затова решихме да се самообразоваме - взаимствахме от нормите в Испания и САЩ и действаме според тях. Свързахме се с редица държави и колеги в света, за да работим в безопасни лимити. Преди 8 години бяхме на работна среща с министерствата на транспорта и туризма, както и с "Гранична полиция". Направихме презентация с цел да се опишат правилата на парасейлинга, за да осъществим превенция и да имаме по-добро качество на услугата. Нашата дейност не е опасна, ако се спазват правилата за безопасност и оборудването е в добро състояние. В Хърватия няма орган, който пряко контролира нашата работа. Обикновено се взимат мерки след сериозен инцидент, а ние го направихме без такъв да се е случил. В Испания отговорните органи са приели нормативите, които ние доброволно следваме. Провеждаме петдневни курсове с опитни капитани", разказа той. 

Председателят на "Асоциацията за защита на потребителите" Пейо Майорски от своя страна смята, че добрата осведоменост е ключова. "Необходимо е да бъде реализиран сериозен инструктаж преди да се решиш да предприемеш атракционна дейност. В конкретния случай се вижда, че коланът е бил много компрометиран, това е било очевидно. Нито една институция не призна, че е допуснала грешка и не заяви, че ще вземе мерки. Може би след години ще се създаде регулация. Апелирам държавата да вземе под внимание случая и да не допуска да се повтаря. Родителите пък трябва да бъдат по-бдителни", коментира Майорски.

Още по темата: общо новини по темата: 17
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Бизнеса по морето се контролира от мафията.Така се перат пари.За три месеца в годината.Цените за подобни екстри са над 100 лв.,без касова бележка.Чадър и шезлонг от 15лв нагоре,шатра от 40 нагоре.И догодина пак със същите удобства.За това и свободните зони намаляват.Персонала са събирачи на банкноти.Но майката ще е виновна.
-1
 
 
Естествено сега всички вкупом ще се впуснат да защитават майката. Тя била най-малко виновна. Не смятам, че това е така. Основната вина е нейна. Но на мястото на това дете можеше да бъде друг човек. И резултатът щеше да е пак такъв. Какъв извод правя?! Бизнесът по морето е слабо контролиран. Никога не съм има вяра в нещо, което работи 2-3 месеца в годината. Това първо. Второ, такъв тип екстремални преживявания трябва да бъдат забранени до една определена възраст. На 8 години това дете е с твърде неукрепнала психика, за да се подлага на нещо подобно. Трето, крути мерки за собственика на бизнеса. Конфискация на екипировката, отнемане на лиценз, ако въобще такъв има, затвор и солидна глоба. За родителите остава мъката и последващите изводи какво може, какво трябва, дали, кога, защо, ако и т.н. Моите съболезнования, разбира се, но основната вина тук е на майката.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:12 / 19.08.2025
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
14:28 / 19.08.2025
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
07:03 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Изкуствен интелект
Пожари 2025
51-ото Народно събрание
Лято 2025
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: