Експерти обясниха защо на работодателите им е изключително трудно да вдигнат заплатите
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:42
Българските работодатели остават изключително предпазливи по отношение на увеличаването на заплатите през 2025 година. Това показва ново проучване на водеща компания в областта на бизнес консултирането и управлението на риска, обхващащо над 560 компании от частния сектор у нас.

Средното увеличение на възнагражденията за настоящата година е едва 6%, а анализаторите очакват същия ръст и през 2026 г. – първата година, в която официалната парична единица у нас ще бъде еврото.

"Работодателите са внимателни заради икономическите трудности, свързани с повишени мита в някои държави, неблагоприятни аграрни фактори тази пролет, както и навлизането на китайски стоки на пазара. Инфлацията също остава фактор, макар и не водещ“, коментира пред БНР Стела Юлзари, старши консултант в компанията и автор на проучването.

По данни на НСИ, официалната инфлация за септември 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. е 5,6%. Според Юлзари това прави трудно за работодателите да осигурят по-големи увеличения, особено за международните компании, при които инфлационните нива по държави се различават значително.

Интересен акцент в анализа е, че в ИТ сектора разликата в заплатите между София и останалата част от страната е едва 5%. Това показва постепенно изравняване на възнагражденията в сектора, традиционно доминиран от столичните компании.

В едно от проведените проучвания 41% от работодателите посочват, че са увеличили бюджета за заплати за следващата година, очаквайки по-висока инфлация. 34% обаче са го намалили, мотивирайки се с икономически трудности.

За 94% от работодателите водещ мотив при увеличаване на заплатата са постиженията на служителя, а на второ място е успехът на самата компания.

Предстои България да приложи Европейската директива за прозрачност на възнагражденията най-късно до юни 2026 г. Все още не е ясно как точно ще бъде транспонирана тя в българското законодателство, посочи още Стела Юлзари.

"Едно е сигурно – мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане, когато трудът им е еднакъв по резултат и оценка. Това е посока, в която работодателите могат да започнат да работят още отсега“, допълни тя.






