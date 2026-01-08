ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерти: Отварянето на Изборния кодекс в последния момент е изключително лоша практика
"Отварянето на Изборния кодекс в последния момент е изключително лоша практика и тя е допустима единствено в случаите, когато се спасява нещо много по-ценно за обществото. Ние имахме няколко случая в последните години – Румъния и Германия, по-точно Бавария, разрешиха гласуване по пощата по време на Covid-19. Във Франция разрешиха гласуване чрез проксита, тоест има случаи“, каза Румяна Дечева пред bTV.
"Големият проблем при промени в последния момент е когато те променят избирателни райони например, начин, по който избирателят може да гласува или не, избирателни списъци – това не е добре. Ако обаче се променя технологията и има време тя да бъде променена, това…пак казвам, че не е проблем“, обясни Веселин Тодоров.
По думите на Румяна Дечева машините са създадени за по-лесен и функционален начин на упражняването на глас от страна на избирателя.
"Ако виждаме как досега са правени промените, колкото и да искам да се отвори, аз бих държала зъби с машини, които се използват като принтери, с това безобразно гласуване с хартия и машини успоредно, само и само да не отворим възможност за неща, които може да бъдат още по-абсурдни“, каза тя.
Веселин Тодоров се съгласи:
"Машините са, разбира се, много по-надеждни и могат да гарантират по-голяма прозрачност. Могат да се въведат машини и за автентикация на избирателите. Един от най-големите проблеми в България са мъртвите души и гласуване на един и същ избирател няколко пъти“.
