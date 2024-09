Експерти: Нездравословната провегетарианска диета увеличава риска от смъртност с 53%

© Значително проучване, проведено в Испания, разкрива, че здравословната растителна диета може да доведе до по-дълъг живот и да намали риска от сърдечносъдови заболявания (ССЗ) сред възрастните хора.



Публикувано в The Journal of Nutrition, Health, and Aging, изследването анализира въздействието на различни вегетариански диети върху смъртността, като се фокусира по-специално върху разликите между здравословните и нездравословните вегетариански модели на хранене.



Използвайки данни от Европейското проучване на очите (EUREYE), изследователите проучвали хранителните навици на 597 участници на възраст 65 и повече години в Аликанте, Испания.



В продължение на 12 години хранителните навици са наблюдавани чрез въпросници за честотата на хранене, а данните за смъртността са събрани от държавните регистри.



Хранителните режими на участниците са категоризирани в три типа: здравословно провегетарианско хранене (hPVG), нездравословно провегетарианско хранене (uPVG) и общо провегетарианско хранене (gPVG).



Тези категории се основават на рамки, създадени от "A. Satija“ през 2016 г. и "M.A. Martínez-González“ през 2014 г. Констатациите показали, че при хората с умерено придържане към здравословната провегетарианска диета рискът от смъртност поради всички причини е с 41% по-нисък, а заради сърдечносъдови болести е с 53% по-малък



Обратно, при участниците, които стриктно са спазвали нездравословна провегетарианска диета, рискът от смъртност поради всички причини се е увеличил с 53%, а заради сърдечносъдови заболявания - повече от два пъти.



Интересно е, че придържането към обща провегетарианска диета не е показало значително въздействие върху смъртността от всички причини или специфични заболявания.



Освен това проучването не открило никаква връзка между вегетарианската диета и риска от смърт от рак - резултат, който съответства на резултатите от други изследвания, но изисква допълнителна работа поради сложността на развитието на рака.



Разбиране за диетите



Експерти, които не са участвали в проучването, предоставиха информация за това какво представлява здравословната и нездравословната вегетарианска диета.



Според д-р Менка Гупта от NutraNourish, здравословната вегетарианска диета включва богати на хранителни вещества растителни храни, като зелени зеленчуци, плодове, тофу, бобови растения, пълнозърнести храни, ядки и здравословни масла, като зехтин и кокосово масло, като същевременно се избягват преработените храни и нездравословните мазнини.



Едно идеално хранене може да се състои от киноа или кафяв ориз с различни зеленчуци, тофу или леща и дресинг от зехтин.



Обратно, нездравословната провегетарианска диета често съдържа голямо количество преработени храни на растителна основа, рафинирани зърнени храни, захари и нездравословни мазнини.



Типични примери са вегетариански бургери с пържени картофи и газирани напитки или закуска от бял тост с преработено сладко и пържени картофи, пише zdrave.to.



Д-р Джулия Р. Бланк от здравния център "Провидънс Сейнт Джон“ подчертава, че методите на обработка и готвене допринасят значително за въздействието на диетата върху здравето.



Пържените храни и плодовите сокове например, могат да бъдат вредни съответно поради нездравословните мазнини и високото съдържание на захар, без фибри. Такива храни не само насърчават възпаленията, но и увеличават рисковете от диабет и сърдечносъдови заболявания.



"Общата“ провегетарианска диета



Общата провегетарианска диета, както е описана в проучването, включва както растителни, така и някои животински храни, като системата за оценяване е в полза на растителните продукти. Този тип диета обикновено включва сандвич с пилешко месо, придружен от салата, което представлява по-преходен подход към вегетарианството.



Д-р Бланк разглежда тази диета като отразяваща реалните хранителни навици и вярва, че тя има отношение към това как хората действително управляват своите хранителни предпочитания с течение на времето.



Тя също така посочва, че макар в проучването да не са наблюдавани преки връзки между вегетарианския хранителен режим и рака, дългосрочният характер на развитието на карциномите и други фактори, като например замърсители на околната среда, биха могли да играят роля за бъдещите здравни резултати.



Това проучване подчертава значението на качеството на храната в рамките на вегетарианското хранене, като показва как здравословният избор може значително да намали рисковете от смъртност, а нездравословният да ги влоши.