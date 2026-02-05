Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото. Това обясни пред NOVA Таско Ерменков от КЕВР по повод високите сметки за ток. Той съобщи, че проверката на жалби не е нещо непознато за комисията. За миналата година били получили над 1500 жалби, но само 77 били за сметки.На всеки един от клиентите, който е подал документи, ще бъде направена проверка на измервателния уред, увери Ерменков.Няма да остане жалба, която да не е проверена, категоричен беше той.И добави, че всеки случай е индивидуален. "Въпросът за количествата ток също може лесно да бъде проверен, един ват не може да бъде купен, без да е отчетен", каза Ерменков.