|Експерт за тол камерите: Шок е за шофьорите, ще го почувстват по джоба си
Паралелно с това "Пътна полиция“ започна да следи и поведението на пешеходците. От вчера е в сила нова забрана – използването на мобилни телефони и електронни устройства по време на пресичане. При констатирано нарушение санкцията е глоба от 100 лева.
Ефектът от мерките
В ефира на NOVA NEWS темата коментираха Тенчо Тенев, бивш началник на КАТ – София, и Ивайло Славков, автоинструктор и член на управителния съвет на Съюза на българските автомобилисти.
"Това е похвално от страна на Министерството на вътрешните работи и като цяло на правителството, че се опитват да правят реални стъпки за подобряване на безопасността. Остава въпросът дали актовете и фишовете ще бъдат връчени, както и дали глобите ще бъдат събрани. Ако има събираемост, тогава ефектът ще е осезаем", коментира Ивайло Славков.
Според него следенето на скоростта е една от най-важните мерки, тъй като превишената скорост е водеща причина за тежки пътно-транспортни произшествия.
Камерите като заместител на полицаите
"Ефектът наистина ще бъде голям. В момента камерите заменят полицаите, защото има недостиг на "Пътна полиция“ по основните маршрути – магистрали и първокласни пътища. Взетата мярка е първоначален шок за водачите, които вече ще се съобразяват, защото ще почувстват санкциите в джобовете си", заяви Тенчо Тенев.
Той допълни, че с поставянето на предупредителни знаци нарушенията ще намалеят, но предупреди, че материалът за обработка в МВР ще се увеличи значително.
Нужда от по-широк контрол
По думите на Тенев е важно контролът да не се ограничава само до магистралите и главните пътища, където има тол камери. "На второстепенните и третокласните пътни мрежи също трябва да се засили проверката. Там е необходимо да се закупят модерни ръчни радари, за да могат полицаите ефективно да следят движението", допълни той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
