Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби

© "Мерките за следене на скорост от последните 12 години не дават резултати и не смятам, че средната скорост по начина, по който е въведена в момента, ще даде резултат. Честно казано, гледайки какво се случва в момента на местата със средна скорост, виждам по-скоро нови предизвикателства за катастрофи, отколкото решения. В България няма превенция и това е най-големият проблем". Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова създателят на Фейсбук групата "Аз на пътя, научи ме да шофирам“ Виктор Георгиев.



Реална промяна според него няма, тъй като камерите са разположени на места тип "хранилки“, където е удобно да се съставят глоби, а не на места с рискови участъци. "С изключение на това, което е на Телиш – там е наистина рисков участък, но другите 14-15 участъка, които са пуснати за средна скорост, просто не са рискови и нищо няма да се постигне на тях,“ смята той.



Георгиев е категоричен, че проблемите на пътя могат да се разрешат не толкова с поставянето на камери, а е необходим ефективен контрол и правилните наказания. Според него някои неща трябва да се променят фундаментално и едното от тях е вида наказания.



"Трябва да се въведе обществено полезен труд, трябва да се въведе опцията хората да се връщат обратно на проверовачни изпити, на специализирани курсове и всичко това да се случва в работно време. В същото време трябва да имаме активно действие от страна на "Пътна полиция“. Те трябва да са постоянно в трафика, както с брандирани коли, така и с небрандиранит, които да могат да отбиват на място хората и да ги глобяват когато свършат някое нарушение директно на пътя, а не да чакаме снимките“, коментира още той.



Според експерта е добре да се въведе и видеорегистратор, който да допълва сведенията на хората при едно произшествие на пътя. "Видеорегистраторите са полезни. Да, не е нещо много евтино, хубав видеорегистратор се купува между 150 и 300 лева, който наистина да може и нощно време да върши работа“, допълни Виктор Георгиев.



Часовете за обучение на кандидат-шофьорите също са крайно недостатъчни, смята още гостът.



"Трябва да има промяна в мисленето на хората. Едно от основните неща е, че пътната безопасност не започва на 18 години, а започва още в детството, в детската градина, в действията между родителите и малките деца. Още там се заражда пътната безопасност, като с нея се появява и желанието на детето да се развива и да може то да учи повече и да прави нещата правилно. Затова имаме фундаментална нужда от промени, които да започнат на много по-ранно ниво “, добави Георгиев.