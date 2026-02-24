Сподели close
Домакинствата с надписани сметки за ток за декември и януари ще бъдат компенсирани. Част от жалбите, подадени в КЕВР, са основателни.

Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и други експерти става дума за софтуерен глич. 

Липса на контрол

"Хората са се опитвали по мек начин да кажат, че нещата са счупени. Проблемът е малко по-сложен. В България дружеството, което осигурява измерването и дружеството, което контролира дали измерването е едно и също, е електроразпределителното дружество. Имаме конфликт на интереси. В редки случаи, когато на ЕРП-то не му достига финансов актив, оперативен за съответния месец, случвало се е в миналото да надписва сметките, и на следващия месец да върне това, което е надписало и да получи нещо като безлихвен заем за един месец", коментира енергийният експерт Виктор Минчев пред Bulgaria ON AIR

По думите му си позволяват служебно да начислят някакви стойности на електромера.

КЕВР прави допълнителни проверки

"Единственото, което вероятно ще се случи, е, че може да имат проблеми с декларирането и одобряването на инвестиционни проекти от КЕВР и това вероятно да е санкцията", прогнозира Минчев. 

Той призова хората да не се притесняват, защото ще им върнат парите, но ще е с един месец закъснение.

Грешката не е софтуерна

"Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят. Не става дума за софтуерна грешка. Единственото нещо, което е решение за този проблем, е да се въведат смартметри и да се премахне цялата тези система със СТП-та, изравнявания с инкасатори и всякакви такива неща", каза експертът.

Той е на мнение, че трябва да се смени законовата рамка, да се натисне пазарът и да работи по начин, по който трябва.

"Хората трябва да натиснат нашите депутати. Това минава и през законодателна промяна - ЕРП-то да не контролира само себе си, да станат задължителни смартметрите, всеки да може да проверява измерванията", отбеляза Минчев.