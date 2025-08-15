© bTV виж галерията По време на нормалния шофьорски курс новите водачи се обучават да карат в градска и извънградска среда по автомагистрала в рамките на ограниченията. Тук имаме скорост между 150 и 170 км/ч. в градска среда. За да владееш този автомобил, трябва да имаш много сериозен опит, тренировки и качества. Това коментира в ефира на bTV Румен Дунев от сдружение "Автотехнически експерти по пътна безопасност“ относно тежката катастрофа в София, при която 21-годишен младеж се заби в автобус с висока скорост.



"Водачът на този автомобил е пътник в собствената си кола, защото с тази скорост не може да направи нищо. Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата, не стават факт“, добави той.



"Предлагали сме млади водачи да карат автомобили до 100 конски сили през първите две години. Предлагали сме симулации на ситуации с ниско сцепление – аквапланинг, при който автомобилът завърта с 40 км/ч. Тогава водачът ще осъзнае, че не може да овладее автомобилът дори и при такава скорост“, обясни Румен Дунев.



