Експерт за "Лукойл": Проблемът е чудовищен!

© Политика за фискален контрол, фискална дисциплина е изоставена и на нейно място идва политиката на купуване на гласове, защото раздаването в ляво означава именно това. На фона на заплахата от спирането на рафинерията "Лукойл“, приемането на държавния бюджет ще мине някак си тихо и гладко. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ експертът по комуникации Диана Дамянова







"Не бих искала да си представя ситуацията, в която България разчита на внос на горива и е лишена от транспортната схема на "Лукойл“. Трябва да направят опити рафинерията на работи, тъй като проблемът с цените на горивата в случай на спиране на "Лукойл“ е най-малкият проблем“, посочи тя, като според нея това не трябва да става посредством национализиране или изкупуване от страна на държавата.







Намесата на държавата в компанията според госта ще доведе само до много по-голям хаос, отколкото да намери действителните решения. "По примера на други страни, като въвеждането на особен управител в Германия, има възможност парламентът бързо да вземе решение и да се намери някаква форма на управление, която да бъде съвместна между държавата и компанията до момента на нейната продажба, без да спира компанията, но това някак си ще изисква съдействие от Тръмп“.







Според Дамянова проблеми със собствеността на "Лукойл“ има не само в България, така че засегнатите страни биха могли заедно да преговарят и да поискат някаква частична временна дерогация. "Чудовищен е проблемът! Това е първото истински голямо предизвикателство, пред което е изправено управлението на Росен Желязков“.