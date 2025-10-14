Експерт твърди, че почивка на Малдивите вече не е проблем за българите

© Пакетните почивки се очаква да поскъпнат с не повече от 10-15%. Това е прогнозата на Обединение "Бъдеще за туризма".



Поскъпването е ежегодно



"Това поскъпване не трябва да ни притеснява. То е ежегодно. Горе-долу наблюдаваме една и съща статистика", коментира председателят на Обединение "Бъдеще за туризма" Павлина Илиева в предаването "пред Bulgaria ON AIR.



По думите ѝ инфлацията е най-големият проблем.



"Пакетната почивка е продукт, който се произвежда от туроператор. Екскурзията е вид пакет. Винаги цените са на човек", обясни Илиева.



Как и къде почива българинът



Тя посочи, че в последните години почивката става голяма и семейна, комбинирана с множество по-малки - дълги уикенди или кратки екскурзии.



Традиционните дестинации за Нова година са Малдивите, Карибският басейн. Сред по-близките желани дестинации са Сърбия, Албания, Гърция и Турция.



"С покачването на минималната работна заплата забелязваме, че все повече хора си позволяват по-висок клас пътувания", каза Илиева.



Ще поскъпнат ли почивките заради еврото?



На въпрос да очакваме ли по-високи цени за почивка след приемането на еврото, гостът отговори, че туризмът е единствената индустрия, в която се работи в евро от много отдавна и не очаква сътресения относно цените.



"Пазарът определя цената. Не очаквам никакви сътресения. Бизнесът в момента е много добре осъзнат, че влизайки в еврото, можем да привлечем европейци и да станем конкурентни на пазара", добави председателят на Обединение "Бъдеще за туризма".