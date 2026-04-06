С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Според агенцията към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър. При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април. Как това влияе на потреблението?

Екипът на NOVA в Пловдив направи проверка на няколко бензиностанции тази сутрин. Цената за най-масовият А - 95 е между 1,42 и 1,54 евро за литър. Дизелът на колонките варира от 1,58 до 1,86 евро за литър, а пропан бутанът е около 0,74 до 0,81 евроцента за литър.

"Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта. Няма сериозно намаляване на търсенето, но продължаващото покачване ще доведе и до това. От началото на конфликта се забилязва опит за презапасяване от земеделски производители и фирми превозвачи. Те могат да се запасят за не повече от месец, тъй като нямат съдове. Маржът е изключително стеснен от порядъка на 2 до 5 евроцента, което е крайно недостатъчно за издръжката на един обект за продажба на дребно", заяви в ефира на "Здравей, България" Георги Паничарски, представител на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Той прогнозира поскъпване между 2 до 10 евроцента за седмица, ако конфликтът не се разреши скоро. По думите му няма проблеми с количествата горива.

Междувременно двете транспортни фирми, които извършват автобусните превози от София до Пловдив и обратно ще решат след Великден дали да разредят курсовете с цел да се спести гориво. Цената на билета вече е 9,20 евро в едната посока.