ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
© БНТ
Най-честите пътнотранспортни произшествия са свързани с излизане извън платното за движение, челен или страничен сблъсък с насрещно движещ се автомобил. Според експерта, миналата година са загинали близо 100 души в катастрофи на завои, което той определи като притеснително, защото не престава да се случва.
Кесяков съветва да намалим скоростта, да превключим на по-ниска предавка и да преминем внимателно през завоите, без резки движения, особено ако те са по-остри и с намалена видимост. Загубата на контрол над колата е водеща предпоставка за злополуки.
"Причината за тези катастрофи е предимно скоростта. Състоянието на настилката също е свързано. Водачът трябва да избира съобразена скорост", обясни експертът.
"Центробежните сили, които действат в завой, дърпат автомобила. Трябва да знаем, че тази сила е равна на масата на автомобила по скоростта на квадрат върху големината на радиуса. По-малък радиус – по-голяма центробежна сила. За всеки завой е различно, зависи от конфигурацията на завоя – с малък радиус, с голям радиус, със или без видимост, както и от състоянието на настилката и сцеплението. Силата на сцепление задържа автомобила към асфалта. Когато центробежната сила стане по-голяма от силата на сцепление, автомобилът започва да се плъзга", каза още Кесяков.
Немалка част от катастрофите се дължат и на съществуването на т.нар. слепи зони. "Съществуват слепи зони. Потърсете начин да разберете кои са слепите зони на вашия автомобил, особено при завиване наляво и надясно. Това трябва да се знае и когато човек прави маневра, трябва да е сигурен, че няма други автомобили и пътят е чист. Никога не трябва да разчитаме само на техниката – по-бавна скорост в жилищните райони, завъртане на главата, за да се уверим", съветва гостът.
Още по темата
/
Четирима пострадали, сред които 2-годишно дете и 9-месечно бебе, при тежка катастрофа между ТИР и лек автомобил в Благоевградско
11:29
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Още от категорията
/
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.