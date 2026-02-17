ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт по национална сигурност за "Петрохан": Изненадващи пропуски на МВР
© Bulgaria ON AIR
"Нормално е, след като има 18-20 броя оръжия, да има и боеприпаси. Касите са били отворени, където са били боеприпасите, и това е способствало да се възпламенят. Това дава отговор за намерените множество гилзи и куршуми, които не са изстреляни от оръжия", коментира експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев в предаването "България сутрин".
Той отбеляза, че "говорим за шест трупа, които висят на шията на разследващите" и все още няма стройна версия, за да може да се каже "нещата са горе-долу така".
Отговорите трябва да бъдат проверени
"Методите и средствата, с които разполагат Специалните служби и МВР, са достатъчно силни. Много от отговорите се пазят, защото трябва да бъдат проверени", заяви ген. Ралчев пред Bulgaria ON AIR.
Той отбеляза, че на записи в хижата се вижда самурайски меч, за който никой нищо не казва.
"Будизмът е срещу убийството и самоубийството, докато самурите са издигнали самоубийството в институция", добави ген. Ралчев и посочи още, че стомасите на жертвите са били празни.
Връзката между село Българи и "Петрохан"
Експертът по национална сигурност добави, че и хижа "Петрохан", и село Българи се намират много близо до границата.
"И двете сгради са оборудвани с много камери, което подсказва на специалистите много неща", загатна той.
Според експерта проблемът е, че "много непрофесионално се подхожда".
"В село Българи първият оглед е на двора. 16 дни след убийствата или самоубийствата се прави официален оглед. Кучета - няма. Къщата и дворът са поддържани. Има някой, който се грижи. Къде е той? За около два часа са си заминали. Не е сериозно. Проверката на една къща не включва само един поглед отгоре. Това не е работа за час и половина", анализира ген. Ралчев.
Той призова професионализмът да излезе напред.
"Трябва да светнат лампичките, че има огромно недоверие към всичко, което става - неправилни изрази, изпусната и половинчата информация, не трябва да се бърза. Има жажда за информация, но това не трябва да пречи на изработката", подчерта ген. Ралчев.
Пропуските в разследването
"Че е имало чадър някакъв, е имало, че е присъствала агентура - е факт, има вторични белези, които показват. Разследванията на къщите би трябвало да покажат доста неща, които са били съхранявани вътре. Учуден съм, че не е имало кучета в проверката на къщата в Българи. Работата като администрирането, рутината, изиграва неблагодарна роля на тези, които искат да получат информация, но ако не им се подаде правилната информация или не се открият улики - не могат да гледат на кристално кълбо и да си изсмукват от пръстите", каза експертът.
Къде е Деян Илиев
Той подчерта, че Деян Илиев, открил телата край хижата, е важен свидетел, който е трябвало да бъде поставен под наблюдение, под охрана, но е изпуснат, въпреки че "можеше да каже много неща".
"Очаквам да се появи информация, която да даде светлина за основните причини. Засега се плъзгаме отгоре и се опитваме да налучкваме. Ако е впрегнат ресурсът на МВР по начин, по който трябва да се работи, би могло да се оформи вече по-точна картина", смята ген. Ралчев.
Още по темата
/
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
11:39
Психолог за "Петрохан": В България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури
10:54
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:35
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? защо единият от тримата има две входни рани?
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният примиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
Още от категорията
/
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения и интелект
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.