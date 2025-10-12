Експерт: За постигане на дълголетие храненето трябва да се синхронизира със слънцето

© bTV Мисия "1 милиард здрави години“ доведе в България инвеститора в дълголетието Сергей Янг – специален гост на Фестивала на дълголетие този уикенд.



Относно дълголетието Янг постави на първо място правилото за диета, упражнения и сън. Препоръката му е да измерваме съня с умни устройства и да подобряваме качеството му, не само с достатъчно часове.



По думите му "в най-добрите условия всички ние ще живеем поне с 5–10 години повече – в здраве и с качество“, като целта не е просто удължаване на края на живота, а добавяне на "още от най-хубавите години“.



Екпертът посъветва и храненето да се синхронизира със слънцето: по-ранна и пълноценна закуска, по-лека вечеря.



"Познавам хора, които по този начин отслабнаха с 5-10 килограма, това е много сериозно подобряване на живота и качеството му“, обясни той пред bTV.



Според него само 8 седмици дисциплина в тези три навика могат да "свалят“ 3–3,6 биологични години, особено при жените.



Янг смята, че следващите 5–10 години ще донесат скок в дълголетието чрез три направления:



"Вече се правят редактиране на гени и генна терапия, тоест ще може да се лекуват болести на генетично ниво. Другото, което може да се случи и се случва в изследвания в момента е регенерация на тъкани и органи – 3D биопринтинг и стимулиране на организма да "отглежда“ нови органи“, допълни той.



Той даде пример с изпитвания в САЩ за регенерация на черен дроб чрез имплантиране на тъкан в лимфни възли и стволови клетки.



"Хапче за дълголетие“ е последното, което се разработва за увеличение на здравите години. Това са фармакологични подходи, които таргетират механизми на стареене, подчерта Янг.



"Ще подменяме части“ подобно на поддръжка на автомобил, каза той, уверявайки, че редица компании вече тестват такива решения.



Експертът обърна внимание и на силата на настроението и мисълта:



"Тялото откликва на мислите. Ако мислим младо, тялото се държи по този начин“, добави Янг.



Неговият личен ритуал: всяка сутрин си повтаря, че ще живее "200 години в тяло на 25-годишен“. По биомаркери той е на 39–46 биологични години, въпреки паспортната си възраст.