Това, което започнах да наблюдавам, е, че през март имаше доста положителни температури и хората масово започнаха да сменят зимните гуми с летни. В края на април все още има ниски сутрешни температури в рамките на 5, 6, 7 градуса, което означава, че през нощта те са паднали до 1-2 градуса. Асфалтът е студен, в повечето случаи е мокър. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ по Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова автомобилният състезател Александър Димитров.

ФОКУС припомня, че със сняг осъмнаха проходите в Смолянско. Снеговалеж има на прохода "Превала“ и прохода "Пампорово“, както и други високи части на страната.

"Бих казал, че март е прекалено рано да се сменят гумите, защото климатичният пояс се променя и все още е студено. Зимната гума работи по-добре и дава по-добро сцепление на студения асфалт“, добави той.

Александър Димитров апелира шофьорите да проверяват условията предварително.

"Не мога да кажа, че има някаква тясна диференциация кога точно да сменим гумите – дали през март, април или май. Хубаво е да се следи дългосрочната прогноза“, обясни той.

"Знам, че е трудно, но когато се появят първите слънчеви дни през март и температурите преминат 15-16 или достигнат 20 градуса, това не означава, че веднага трябва да сменим зимните гуми. Чувал съм хора да казват: "Няма да ги карам сега, защото са нови и ще се изпекат“. Асфалтът все още е студен, сцеплението е ниско, така че зимната гума няма да се изпече“, добави Димитров.

По думите му на този етап от годината – края на април – вече е редно зимните гуми да бъдат заменени с летни.

"Пак казвам, зависи какви са условията – в проходите и високите части продължава да има сняг и навявания. Така че всеки трябва да съобрази смяната на гумите с това къде живее и пътува“, каза той.

"Животът на гумата зависи от пробега: един човек изминава 500 километра на сезон, друг – 5000. Всичко е според километрите, а не само според годините. За човек, който изминава около 10 000 километра годишно, е редно на четвъртия сезон зимната или лятната гума да бъдат подменени с нови“, съветва Димитров.