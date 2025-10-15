ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Все повече се увеличават случаите на трудова експлоатация
"Усилията, които държавата полага, са устойчиви, но има широко поле за действие. Освен че Конвенцията задава добър стандарт за цялостните политики, този детайлен анализ дава подобна обратна връзка какво повече можем да направим", заяви експертът от Националната комисия за борба с трафика на хора, Ернеста Русева пред Bulgaria ON AIR.
По думите на първия вицепрезидент и член на експертната група за борба с трафика на хора на Съвета на Европа Антоанета Василева, колкото по-комплексни политики има една страна и колкото повече инвестира, толкова по-добри са резултатите.
"Трафикът на хора е сложно престъпление. Неслучайно всички институции са доста. Трябва да има ранна идентификация на жертвите, след това услуги, които да подкрепят жертвите. Важна е превенцията. Увеличават се случаите на насилствено принуждаване на труд. Изнудват се и 14-годишни деца, които са по-уязвими", посочи Василева.
Според Русева социалните мрежи също са риск, който не трябва да се подценява.
"При нас преобладава трафикът на хора с цел сексуална експлоатация. Но все повече се увеличават случаите на трудовата експлоатация. Високи са рисковете в днешно време. Младите хора са от най-уязвимите групи. Възрастните хора и ромите също. Ключови неща, които хората да имат предвид - добре да се информират преди да заминат и да не плащат напред. Да имат сума в себе си за пътя наобратно", обясни тя.
Василева е категорична, че трябва да има информация постоянно, защото хората имат тенденция да забравят.
"Когато дадена страна приложи нови методи, извършителите веднага се адаптират към тях. Доста са брутални към начините си да държат жертвите зависими. Хората, особено децата, много трудно правят първата крачка към търсене на помощ. Всеки да търси националната комисия и националния телефон за трафик на хора. В Google ще излязат веднага първите 5-6 линка за контакти", коментира тя.
Хората могат да се обърнат към номер 0800 20 100 - ключов инструмент на линията е проверка на съмнителна обява за работа.
