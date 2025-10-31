ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Внимавайте по време на Черния петък! Има фалшиви намаления!
По думите й търговците се опитват да използват тези кампании, за да лансират свои залежали стоки, които нямат толкова висока себестойност и продажна цена, като се опитват да ги продадат под шапката на едно намаление, което всъщност е фиктивно.
"Законът за защита на потребителите казва, че за да бъде истинско, реално едно намаление, стоката трябва да е продавана на старата и по-висока цена, от която евентуално се прави намалението, поне един месец. Защото понякога в практиката търговците, за да имитират намаление, вдигат цената за няколко дни или за седмица, и след това я връщат на старата цена. Това обаче е класически пример за фалшиво намаление“, обясни тя и добави, че е добре потребителите месец по-рано да започнат да следят цените на стоките, които са си набелязали да купят, и да видят каква е динамиката на тези цени.
Според експерта не е добре по време на Черния петък да се правят импулсивни покупки, само защото има намаление, добре е да се замислим какво ни трябва и да се насочим към тази група стоки, като да проследим как се движи цената, за да сме сигурни в истинността на намалението. "Хубаво е да потърсим избраната стока и при други търговци, защото понякога се оказва така, че има магазини, които не участват в кампанията Черен петък, но въпреки това могат да предложат същата стока при дори по-добри условия.“ Другите стоки, които е изгодно да си закупим по време на Черния петък, са по-висококатегорийни, които поначало са по-скъпи, като различни дигитални устройства, защото една отстъпка от 40-50% всъщност означава доста голям отбив от цената.
Понякога онлайн магазините използват стратегии за привличане на клиенти чрез некоректно подадени цени на различни стоки, което е нелоялна търговска практика и подлежи на санкция.
"Но е важно да се знае, че законът позволява когато се обявява компания за намаление, всъщност тя може да важи само за някои от търговските обекти на даден търговец,“ добави Руменова и предупреди още, че по време на кампанията Черен петък се появяват и така наречените сайтове-двойници, които могат да имитират някой оригинален бранд, който е утвърден на пазара, и да се различават по име само с една буква или с някакво допълнение, и ние залети от толкова много оферти понякога не сме способни да отсеем и е възможно да попаднем на измама или нелоялни практики.
Основно рисковете със стоки, предназначени за Хелоуин, са свързани с това, че потребителите сякаш поставят знак за равенство между качество и безопасност, посочи още Руменова. "Качеството може да не е превъзходно, но безопасността трябва да бъде гарантирана. И за да сме сигурни, че е гарантирана, търсим знака CE, който е гарант, че тази стока отговаря поне на минималните изисквания за безопасност, т.е. съответства на стандарти. Също така, задължително да има информация за производителя или за вносителя, ако стоката е от внос.“
Българите все повече знаят и търсят правата си, каза експертът и обясни, че колкото повече се говори, толкова сме по-информирани и съответно сме по-решени да си търсим правата, "дори когато не откриваме в лицето на основната институция Комисия за защита на потребителите подкрепа, дори когато получаваме отговори, които ни обезкуражават“.
