|Експерт: В морето има нефтени петна, два пъти по-големи от София
Има ли кой да носи отговорност за тези петна? Чистят ли се? И колко опасни са въобще за живите организми в морето?
Темата коментира в Мартин Томов, координатор на кампания "Черно море" в "Грийнпийс“.
По думите му петната са установени благодарение на платформата Skytrude.
"Това е един софтуер, който може да засича сателитни данни, които показват къде има потенциални такива петна от нефт. След като засякохме със Skytrude за последната година какво става с нашето Черно море, трябваше всяко едно от тези петна да бъде проверено, за да видим кои от тях са нефтени“, обясни Мартин Томов.
Създадена е и карта, която показва петната в морето – те не са само в територията на България.
Петната са навсякъде. Има голяма концентрация на 150-200 км навътре, където е един от по-големите маршрути за танкери.
"Там има най-много, но има и много, които са доста близо до брега, до Калиакра има едно, което е доста опасно“, посочи експертът пред bTV.
По думите му общата площ на петната е 800 квадратни километра, което е два пъти почти колкото София.
Те са най-често от трюмни води, които се изхвърлят от корабите във водата.
"Много често е практика да се изхвърлят в морето и затова са продълговати линии - следват маршрута на самия кораб, който ги изхвърля. Това е забранено от всякакви международни договори, включително България е част от тях“, посочи Мартин Тимов.
"За съжаление те остават. Разграждат се в морето. Доста са опасни особено когато има натрупване. Качеството на водата става много по-лошо. Те отиват и на дъното на морето и се запазват там стотици години. Много опасни са и за делфините, които ползват тези места“, коментира още той.
По думите му проверки сякаш не се правят.
