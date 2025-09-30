ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт: Тази комуникация на политиците не води до нищо добро
Печели ли някой от политическите престрелки
Според Петков президентът чрез словесните си атаки се опитва отново да се появи на политическия терен.
"Радев иска да покаже, че е политическа фигура и да се изявява като опозиционер. Той обаче реално не е опозиционна сила. Ако реши да прави партия, ще трябва да се появи на терен. В момента от този конфликт с парламентарното мнозинство той губи обществото“, коментира социологът.
По думите му подобно поведение може да доведе до спад в доверието към президента "Българите не обичат институциите да се смесват. Голямата част от рейтинга на Радев идва от институционалността на президентството, а не от неговата личност. Ако се впусне в политиката, ще види, че нещата са много по-различни и може да съжали за сегашното си поведение.“
Комуникационният експерт Георги Куртев от своя страна подчерта, че подобна реторика между институциите не води до нищо продуктивно: "Тази комуникация на политиците не води до нищо добро. Ако утре имаме избори, картината няма да се промени. Избирателят или иска да задържи статуквото, или търси промяна. Данните на социолозите обаче показват, че в момента такава алтернатива няма.“
Куртев припомни, че историята досега не познава успешен президент, превърнал се в успешен политик. А възможността за самия Радев да се яви на избори ще настъпи едва през 2027 г. Двамата експерти изразиха мнение, че няма предпоставки за предсрочни избори и че правителството ще запази стабилност.
Спортът като положителна новина
И двамата експерти поздравиха националния волейболен отбор за големия успех. Те изразиха мнение, че такива моменти са полезни за обществото – снижават напрежението и ни дават повод за гордост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: