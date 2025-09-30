Новини
Експерт: Тази комуникация на политиците не води до нищо добро
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:28
© NOVA NEWS
В ефира на NOVA NEWS комуникационният експерт Георги Куртев и изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл болкан“ Петко Петков коментираха напрежението между премиера Бойко Борисов и президента Румен Радев, както и отражението му върху обществото.

Печели ли някой от политическите престрелки

Според Петков президентът чрез словесните си атаки се опитва отново да се появи на политическия терен.

"Радев иска да покаже, че е политическа фигура и да се изявява като опозиционер. Той обаче реално не е опозиционна сила. Ако реши да прави партия, ще трябва да се появи на терен. В момента от този конфликт с парламентарното мнозинство той губи обществото“, коментира социологът.

По думите му подобно поведение може да доведе до спад в доверието към президента "Българите не обичат институциите да се смесват. Голямата част от рейтинга на Радев идва от институционалността на президентството, а не от неговата личност. Ако се впусне в политиката, ще види, че нещата са много по-различни и може да съжали за сегашното си поведение.“

Комуникационният експерт Георги Куртев от своя страна подчерта, че подобна реторика между институциите не води до нищо продуктивно: "Тази комуникация на политиците не води до нищо добро. Ако утре имаме избори, картината няма да се промени. Избирателят или иска да задържи статуквото, или търси промяна. Данните на социолозите обаче показват, че в момента такава алтернатива няма.“

Куртев припомни, че историята досега не познава успешен президент, превърнал се в успешен политик. А възможността за самия Радев да се яви на избори ще настъпи едва през 2027 г. Двамата експерти изразиха мнение, че няма предпоставки за предсрочни избори и че правителството ще запази стабилност.



Спортът като положителна новина

И двамата експерти поздравиха националния волейболен отбор за големия успех. Те изразиха мнение, че такива моменти са полезни за обществото – снижават напрежението и ни дават повод за гордост.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
