ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Eксперт: Страната ни има готов проект на дигитална шофьорска книжка
Според приетите промени, до 2030 г. всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство.
"Готови сме и имаме проект на дигитална шофьорска книжка. Тя започва с три имена, имейл и адрес. Контролните точки и квалификациите също са включени. Може да се прави проверка на момента и да се види кога е издадена книжката и има ли спиране от движение", заяви експертът по пътна безопасност Любка Маринова пред Bulgaria ON AIR.
Трябва да се засилят медицинските прегледи
По думите ѝ е оставен избор на съответната страна дали ще сложи рестрикции за възрастните водачи.
"Няма да е задължително като се преместиш в друга държава да сменяш свидетелството. Който иска, може да си извади и хартиено. Хората няма вече да ходят назад-напред по гишетата. Има препоръка да се засилят медицинските прегледи преди кандидатстването за книжка. Книжките ще важат за 15 години, а тези за камион - 5 години", допълни Маринова.
Семейната среда е основна
Експертът е на мнение, че не можем да забраним на хората да карат мощни коли, но е важен примерът на семейството.
"Не са виновни само инструкторите. Всичко идва от семейната среда. Не може да не знаеш, че шофирайки с 200 км/ч, ще загубиш контрол върху превозното средство. Трябва да се направят писти, където да си изразходват енергията. Трябва да им се обясни, че не могат да спрат колата при толкова голяма скорост", изтъкна Маринова.
Пътната полиция трябва да помисли за повече физически контрол, не само за камери, категорична е тя.
"Ние сме на второ място по загинали след Румъния, но трябва и щадящи пътища да се направят. Държавата е длъжник на шофьорите. Не може само те да са виновни, всички виждаме по какви пътища се движим. По автомагистралите вече се пътува по-бавно и няма рискови изпреварвания. Трябва да направим така, че ремонтите да се правят на по-къси разстояния, а не да затваряме 20 км отсечки и после да се чудим какво да правим с хората", обясни експертът по пътна безопасност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:11 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: