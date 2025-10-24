Eксперт: Страната ни има готов проект на дигитална шофьорска книжка

© Bulgaria ON AIR Европейският парламент одобри мащабна реформа на правилата за шофьорските книжки и предвижда въвеждането на цифрови свидетелства за правоуправление.



Според приетите промени, до 2030 г. всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство.



"Готови сме и имаме проект на дигитална шофьорска книжка. Тя започва с три имена, имейл и адрес. Контролните точки и квалификациите също са включени. Може да се прави проверка на момента и да се види кога е издадена книжката и има ли спиране от движение", заяви експертът по пътна безопасност Любка Маринова пред Bulgaria ON AIR.



Трябва да се засилят медицинските прегледи



По думите ѝ е оставен избор на съответната страна дали ще сложи рестрикции за възрастните водачи.



"Няма да е задължително като се преместиш в друга държава да сменяш свидетелството. Който иска, може да си извади и хартиено. Хората няма вече да ходят назад-напред по гишетата. Има препоръка да се засилят медицинските прегледи преди кандидатстването за книжка. Книжките ще важат за 15 години, а тези за камион - 5 години", допълни Маринова.



Семейната среда е основна



Експертът е на мнение, че не можем да забраним на хората да карат мощни коли, но е важен примерът на семейството.



"Не са виновни само инструкторите. Всичко идва от семейната среда. Не може да не знаеш, че шофирайки с 200 км/ч, ще загубиш контрол върху превозното средство. Трябва да се направят писти, където да си изразходват енергията. Трябва да им се обясни, че не могат да спрат колата при толкова голяма скорост", изтъкна Маринова.



Пътната полиция трябва да помисли за повече физически контрол, не само за камери, категорична е тя.



"Ние сме на второ място по загинали след Румъния, но трябва и щадящи пътища да се направят. Държавата е длъжник на шофьорите. Не може само те да са виновни, всички виждаме по какви пътища се движим. По автомагистралите вече се пътува по-бавно и няма рискови изпреварвания. Трябва да направим така, че ремонтите да се правят на по-къси разстояния, а не да затваряме 20 км отсечки и после да се чудим какво да правим с хората", обясни експертът по пътна безопасност.