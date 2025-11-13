ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
©
Този път упреците не бива да са към правителството, защото те направиха каквото можаха. Не мисля, че това е единственият възможен бюджет. На нас не ни беше оставено време дори да го прочетем. Основният фокус на разговорът ни с ГЕРБ беше ДДС-то. Те казаха, че такова нещо не стои на дневен ред, посочи той.
Този бюджет ще ни донесе харчене в евро, каза с усмивка синдикалният лидер.
В този бюджет има твърде малко място за гъвкавост. Много от компонентите му не могат да бъдат променени. Има сектори, в които възнагражденията са във функция на средната работна заплата и създават притеснения, изтъкна Манолов.
По думите му 2-та пункта увеличение на осигуровката много бързо ще се върнат в заплатите.
"За работещите в бюджетния сектор, новината няма да е толкова добра. Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лева на месеца. Тоест никой няма да умре от глад. Бизнесът, когато получаваше компенсации не рева. Това, че част от тях са получили 6,5 млрд. лева плащане за ток. Всеки си има своите основания и ще е прав. Тази работа малко ми прилича на футболен стадион, а това не е добре", заяви лидерът на КТ "Подкрепа".
Правителството ни даде възможност ние да напишем правилата, но се провалихме. С работодателите се караме за глупости. Нито една от страните не е невинна, призна той.
Още по темата
/
Нинова: Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?
20:18
Цветан Симеонов: Недопустимо е да се увеличават заплати в бюджетния сектор, при условие, че бизнесът е крайно натоварен
18:56
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13:48
Още от категорията
/
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
20:45
Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
11.11
Пазарът на труда: Разликата между София и Пловдив в обявите за търсене на работа е 39% към само 9%
10.11
Александър Ненков: Фонд мениджър на финансови инструменти управлява внушителния ресурс от 1 милиард евро
10.11
Томислав Дончев: България трябва да е сред доставчиците на услуги, базирани на ИИ, а не сред ползвателите
10.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Магистър-фармацевтите готови за протест: От 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 31 мин.
Абсурдно е най-бедната държавата в ЕС да подпомага частния бизнес с повече от 6 милиарда лева, при положение, че за 2 000 000 пенсионера дава едва 10 милиарда лева и едни и същи знайни и незнайни "експерти" обикалят студията на телевизиите и ни обясняват колко лошо било това. А за милиардите за частния бизнес, нито думичка. На това ли му се казва пазарна икономика в България? Държавата да субсидира частни фирми?
Квото Такоа
преди 1 ч. и 40 мин.
КТ Подкрепа - единствените които подкрепя са политическата партия, която им даде повече пари.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.