Експерт: Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити след влизането в еврозоната доведе до бум на пазара на недвижими имоти

Спекулативното говорене за трудностите при изтегляне на кредити и новото условие за съотношението дълг-доход на ЕЦБ след влизането на България в еврозоната доведе до бум на пазара на недвижими имоти. Това е причината, поради която скочиха сделките в частта на двустайните апартаменти, където се наблюдава и голям подем на цените. Това каза Румяна Александрова – член на Управителния съвет на Софийската структура на Националното сдружение "Недвижими имоти" в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус".



Старият икономически принцип на търсенето и предлагането определят и цените на жилищата. България е на второ място в ЕС по поскъпване на жилища, като по думите й нашият пазар се движи основно от финансирането на банките. "Скочи ръстът на двустайните апартаменти, защото за тристайните хората нямат и не могат да докажат легални осигурителни доходи. Имаме много голям подем и търсене за двустайните, основно за лично ползване, много рядко за инвестиция. Тристайните също повлякоха крак по двустайните, но там се класират хора, които са продали нещо, имат голямо самоучастие, за да финансират и банките.“



Според експерта се търси изключително ново строителство, като пазарът в София е доста по-активен за разлика от този в страната. Цените запазват нива там, където има много стока за продажба, т.е. пазарът в столицата остава най-активен. "На морето е доста по-спокойно. Във ваканционния сезон клиентите рядко купуват, защото цените са доста високи. Очакваме да видим, какво ще стане от есента, като зимата е най-активен пазарът на морето. В Банско също няма голямо повишение на цените,“ посочи тя.



Според Румяна Александрова е добре когато човек купува имот, ако няма брокер, задължително да се посъветва с адвокат или кредитен консултант. Но според нея е най-добре за търсенето на жилище да се доверим на професионален брокер, като нейният съвет е предварително да се проучи и брокерът, защото "ако до вас има добронамерен професионален брокер, вие няма да допуснете грешки при покупката на имот. Когато има с тебе професионален брокер, адвокат, кредитен консултант или който и да е съпровождащ персонал в тази сделка, той проверява доколкото е възможно и финансово състояние и история на този инвеститор, други негови построени сгради, поведението му на пазара и т.н. Така се минимизира допускането на грешки.“



"Когато клиентът закупува ново строителство, особено ако покупката е в по-ранен етап на строеж, преди сградата да е доведена в експлоатация, задължително инвеститорът изработва един договор, който се разписва и той е съпровождащ като приложение към основния предварителен договор. Плаща се въз основа покупка недвижим имот, покупка довършителни работи, извършени за сметка на продавача заедно с мебели и обзавеждане, но само ако разполага с документация, фактури и доказателства за стойността на ремонтните работи,“ обясни още експертът.



Румяна Александрова е категорична, че не трябва да има ограничаване на достъпа до нотариални актове и други документи от Имотния регистър, каквато идея лансира новият правосъден министър със законопроект. "Това не е мярката, която ще спре измамите. Измамите стават със съдействието на служители от съответните общини, данъчни, ЕСГРАОН, на адвокати, на нотариуси. Достъпа до копия от нотариални актове е последна грижа според мен, която би спряла тези проблеми.“ Според нея трябва да се даде възможност на хора, които работят по занятие това, да имат този достъп.



Много важно е какъв ще бъде пазарът на имоти през септември, октомври, ноември, като това ще бъде показателно за това, което ще се случи в този сектор догодина, когато България влиза в еврозоната, добави още експертът. "За мен положителният ефект на еврото е изчерпан отдавна. Отдавна се заплаща в евро и се движим в добър ценови диапазон спрямо елитните европейски градове. Ниски са ни лихвите. Нормално е лихвите леко да тръгнат нагоре. За мен ще има едно спокойно навлизане, ослушване в рамките на 3-4-5 месеца. За мен пазарът ще види едно по-голямо успокоение от това, което е в момента.“