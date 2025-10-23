Новини
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не може 1 млн. души да минат през БНБ! 
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:23
©
Българските политици би трябвало да се стегнат, тъй като предстоят трудни времена. Да се надяваме, че ще завършат без голям катаклизъм. Има доста неща, които трябва да се направят в момента. Има нещо, за което не се говори - на 1 януари догодина ще има тежки сътресения и то не заради цените, а от самия факт, че ние не познаваме валутата. Милиони българи не знаят как изглежда еврото.

Това каза експертът по изборни системи проф. Михаил Константинов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че милиони българи ще обменят пари в последния момент.

"Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не може един милион души да минат през БНБ. Ще има битови неприятности, масово ще има мошеници. Имам препоръка към нашите депутати - да приемат спешно закон, който ако трябва да отпадне след време, за рязко повишаване на наказанията за спекула с валутите - евро и лев. Представете си колко лесно ще бъдат лъгани българите, това ще доведе до нечестно обедняване на българския народ", допълни Константинов.

"В момента управлението горе-долу се справя с това, което му предстои и вече няма никакъв начин да бъде сменено, предвид събитията, които могат да настъпят на 1 януари. А следващата година ще сме в навечерието на президентските избори, не че не е възможно да се направят парламентарни и президентски избори. Правили сме го през 1991 година", припомни той

Още по темата: общо новини по темата: 1610
22.10.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
19.10.2025 »
предишна страница [ 1/269 ] следващата страница






