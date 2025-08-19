ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт: Райският газ не остава във вас. Вдишва се, въздейства 3-4 минути и се издишва
На фона на това младежи, вдишващи веществото, вдигат на крак цял столичен квартал. Именно райски газ се твърди, че е употребил младежът, който в петък се вряза с мощна кола в автобус на градския транспорт и уби човек.
Вдишаният от Виктор Илиев преди катастрофата райски газ е един от факторите, които разследващите пътния инцидент изтъкват. Дали някой е употребил по време на шофиране, няма как да бъде установено с тест, твърдят именно тези, които изготвят експертизите по делата.
"Райският газ се вдишва, той въздейства 3-4 минути и се издишва. Не остава нищо във вас. Единственият начин е човек да го употребява в лаборатория, където стоят до него и веднага му взимат кръв, което е съвършено нереално. Проблемът наистина е много тежък", коментира вещото лице Юлиан Караджов пред Bulgaria ON AIR.
Парламентът забрани продажбата на райски газ
Скоро ще се навърши година, откакто парламентът категорично забрани продажбата на райски газ. Действителността обаче показва, че веществото остава популярно сред младежите, за които не е проблем да си го купят.
Това е и една от причините жители на район "Филиповци" да заспиват неспокойно всяка вечер.
"След употребата на райски газ обикновено правят дрифтове в центъра, около паметника и на главната улица. Притесняваме се най-вече за децата, защото това са хора, които изпадат в състояния, в които са неконтролируеми. Дори да им направиш забележка, те не реагират. Напротив – опитват се да те нападнат и теб", разказа Силвия, която живее в кв."Филиповци".
Тя е потърсила помощ и от редица институции, но засега реакция няма.
Кметът на "Люлин" Георги Тодоров посочи, че е свършил това, което е в компетенциите му, а от СДВР обясниха, че са се отзовали на един сигнал от "Филиповци". Отвъд квартала - в общ план, полицията смята, че продажбата на райски газ е намаляла.
"Последните месеци все по-рядко намираме такива флакони в притежание на граждани. Може би това се дължи на забраните, които бяха въведени за продажбата и дистрибуцията", смята полицаят от Пето РПУ в София Стефан Тотев.
След законовата промяна, на теория продажбата на райски газ е забранена, на практика обаче оказва се, че продължава.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 506
|предишна страница [ 1/85 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: