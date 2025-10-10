Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Експерт: Президентството от доста време излиза от своите конституционни рамки
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:48Коментари (0)93
© NOVA NEWS
Парламентът е взел правилно решение, като окончателно отне правомощието на президента да назначава ръководителите на специалните служби – ДАР, ДАНС и ДАТО. Това заяви изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл“ Петко Петков.

"Президентството от доста време излиза от своите конституционни рамки. Ако то не беше тръгнало в тази посока, може би нямаше да се стигне до настоящата конфронтация“, коментира социологът пред NOVA NEWS.

По думите му конфликтът между институциите се е задълбочил и Народното събрание има пълното право да делегира избора на ръководители на ключови структури в сигурността. Според него това е част от нормалния политически процес, макар и да създава напрежение.

Петков подчерта, че конфликтите между институциите не трябва да се водят на показ, особено когато става въпрос за националната сигурност и интересите на държавата.

"Политиците често забравят това и използват институционалните сблъсъци, за да трупат лични политически дивиденти. Впоследствие обаче това им изиграва лоша шега пред избирателите“, каза още той.

Експертът беше категоричен, че ако президентът Румен Радев не беше възприел толкова открито политическа линия в позициите си, и реакциите от страна на Народното събрание нямаше да бъдат толкова остри.

Петков коментира и предложението на Делян Пеевски за закриване на Комисията за противодействие на корупцията: "Според мен мнозинството ще събере гласовете за закриването, но темата няма да бъде внесена за обсъждане веднага. Това ще стане, когато му дойде времето.“

По думите му основните политически сили – ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ – виждат в комисията неефективна структура и са съгласни, че тя трябва да бъде премахната или преструктурирана.

Петков коментира и бедствената ситуация по Черноморието след наводненията: "България вече влиза в климатични особености, при които въпросът не е дали ще има наводнения, а как държавата ще се справи с последствията от тях. Основният проблем е управлението на отпадъците, които допринасят за щетите при бедствия.“

Още по темата: общо новини по темата: 1619
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/270 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Арестуваха кмета на Варна
Бюджет 2026
Боклуците в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: