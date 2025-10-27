Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Експерт: Парите от втория стълб могат да се получават разсрочено или като пожизнена пенсия. Ако осигуреният не доживее до пенсия, се наследяват
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:58Коментари (0)113
© NOVA NEWS
Вицепрезидентът на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Владислав Русев обясни как ще се отрази влизането на България в еврозоната върху средствата във втория пенсионен стълб, как хората могат да проверят колко имат натрупано и как да ползват тези средства при пенсиониране.

Русев увери, че частните пенсионни фондове са готови за прехода към еврото.

"Промяната ще бъде много лесна и автоматична, както във всички финансови институции. Средствата във втория стълб са лични сметки и трябва да се разглеждат като пари в банка. При влизането в еврозоната те автоматично ще се конвертират по фиксирания курс от лева към евро“, каза той пред NOVA NEWS. 

Русев припомни, че има периоди с отрицателна доходност, като най-тежкият е бил през 2008 г., но те са били компенсирани с натрупаната доходност.

"След COVID-19 ситуацията бързо се възстанови и за последните три години доходността на пенсионните фондове е около 25%“, обясни той.

По данни до септември 2025 г. фондовете са донесли над 5 милиарда лева на своите клиенти. Експертът подчерта, че тези средства не са печалба за дружествата, а остават по партидите на хората.

Русев увери, че влизането в еврозоната няма да промени инвестиционната стратегия или доходността на фондовете.

"Средствата във втория пенсионен стълб са законово гарантирани. Минималната гаранция се отнася до брутните внесени вноски, така че хората няма да изгубят внесените средства дори при тежка финансова криза. Натрупаната доходност е допълнителен защитен механизъм, който осигурява допълнителни средства за пенсионерите", каза той.

Русев посъветва гражданите да се информират за своята партида чрез националната телефонна линия на НАП или чрез онлайн услугите на съответния пенсионен фонд.

"Първо трябва да разберете в кой фонд сте осигурени, след това фондът ще ви предостави информация за текущата сума и натрупаната доходност. Има възможности за проверка чрез интернет банкиране или други онлайн платформи“, уточни той.

По негови думи средствата от втория стълб могат да се получават разсрочено за определен период или по модел на пожизнена пенсия. Той допълни, че те се наследяват от членовете на семейството, ако осигуреният не доживее до пенсия. Русев подчерта, че този модел е изключително ценен за осигуряване на финансовата независимост на пенсионерите и техните наследници.

Русев коментира и предложенията за закриване на втория стълб.

"Това няма да реши проблемите на НОИ. Парите във фондовете са лични средства на клиентите и тяхното прехвърляне към държавния пенсионен институт няма да покрие дефицита дългосрочно. Нашият модел е устойчив и по-добър от много европейски системи“, заяви той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Катастрофи в България
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
51-ото Народно събрание
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: