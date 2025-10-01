Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Експерт: Отказът на България от транзит на руски газ може да има значителни икономически последици за страната
Автор: Елиза Дечева 16:23Коментари (0)35
©
Отказът на България от транзит на руски газ може да има значителни икономически последици за страната. Това каза днес управляващият партньор на аналитичната агенция VMT Consult, Екатерина Косарева, пише Известия. 

"Русия традиционно е основният доставчик на гориво, а значителна част от българската енергийна система разчита на този ресурс в продължение на десетилетия. Дори след пускането на интерконектора с Гърция и свързването с азербайджански газ, делът на доставките от Русия остана критично висок. По този начин рязкото изоставяне на транзита и покупките създава риск от недостиг на енергия и покачване на цените за вътрешния пазар“, подчерта Косарева.

Според нея, ЕС може да обещае на България помощ за диверсификация на източниците на газ, развитие на терминали за втечнен природен газ в съседни страни, както и достъп до т. нар. "солидарни“ доставки в случай на криза. 

Според нея България е само частично в състояние да компенсира загубите. Освен нея и редица други страни от Югоизточна Европа, се конкурират за същите доставки с много по-платежоспособни потребители от Западна Европа.

"Зависимостта на България от руските доставки остава факт и е изключително трудно те да бъдат заменени с ресурси със сравнима цена и стабилност в обозримо бъдеще. Преференциите на ЕС едва ли ще компенсират стратегическата загуба, а резултатът може да бъде по-високи цени за икономиката и населението на страната“, обобщи Косарева.

"Фокус" припомня, че на българският премиер Росен Желязков каза, че правителството му подкрепя постепенното спиране на руския газ

Министърът на енергетиката Жечо Станков също каза, че България действа в съответствие с европейското законодателство и политики, включително предложеното постепенно спиране до края на 2027 г.

Още по темата: общо новини по темата: 239
24.09.2025 »
30.01.2025 »
30.01.2025 »
29.01.2025 »
20.01.2025 »
19.01.2025 »
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Енергийна криза
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: