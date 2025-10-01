ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Нищо няма да се оправи със закриването на ДАИ
"Това, което предлагат, няма да стане. Нищо няма да се оправи със закриването на ДАИ. Нека разделим какво прави ДАИ и контролната дейност на ДАИ. Говорят, че ще се бъде прехвърлена към МВР. Но какво правим с останалите дейности? Не може да се случи", заяви категорично пътният експерт Христо Радков.
Кой ще поеме работата на ДАИ и опитаха ли да прикрият случая
"Много съм "за" да се извади контролната дейност от ДАИ. Най-добре контролът да отиде към ДА "Безопасност на движение по пътищата", която е подчинена на министър-председателя. Контролът по ЗЗДП трябва да си остане в МВР", каза още той.
Адв. Людмил Рангелов също смята, че е невъзможно в този момент и дори в следващата година да се случи закриване на ДАИ, тъй като агенцията има огромна административна дейност и лицензира наши превозвачи.
"Случилото се нямаше да получи такава гласност, ако не бяха шофьори за Роби Уилямс. Твърденията, че Министерството на транспорта е опитало да прикрие случая, са верни. Вдига се шум от английското посолство, МВР поставя под наблюдение тези лица и ги хващат с други подкупи. Това показва някаква система - практика, която върви от десетилетия", подчерта юристът пред Bulgaria ON AIR.
Как се уволняват държавни служители
"Хващаш го в нарушение на място и тогава го уволняваш. Или не се занимаваш. Тези хора, ако са уволнени, без да ги защитавам, след 3 години ще осъдят България и ще бъдат възстановени на работа", каза Радков и добави, че данъкоплатците ще им платим заплатите и обезщетенията.
Адв. Людмил Рангелов е участвал в много дела за подкупи, поискани от инспектори, както и за уволнени инспектори в качеството им на държавни служителите.
"На улицата са 250-300 човека. Държавен служител трудно се уволнява. Каза се, че така просто били уволнени. Така не се прави. Назначаването и уволнението на държавен служител не стават с щракване с пръсти. Има процедура и тя не става дори с внезапен министерски подпис", коментира юристът.
"Това е хранилка, която се знае. Турците по опашките казват, че обикновено минават по 100 евро, но при пазарлък може да минат и с 20 евро. Когато мен ме спрат в Сърбия и Македония, по същия начин се говори за чорба, кафе, цигари... Преди 7 години бедствах в Австрия. Обадих се на българския консул. След второто обаждане спря да ми вдига. Докато видяхме какво се случва с англичаните в България - посолството реагира, а нас кучета ни яли", заяви още Радков.
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
14:59 / 29.09.2025
