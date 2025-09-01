Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна работна седмица, там трябва да е 6-дневна
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:54Коментари (1)75
©
Режимът на работното време трябва да бъде съобразен с размера и характера на предприятията – в някои от тях може успешно да се въведе 4-дневна работна седмица, а други да бъдат още по-гъвкави. Това заяви в ефира на БНР доц. Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

По думите му практиката и действащата правна уредба показват, че у нас няма пречки да се въведе 4-дневна работна седмица или друг режим на заетост.

"Осемчасовият работен ден не почива на никакви научни основи“, коментира още Дечев и допълни, че решението за организацията на труда трябва да се взема на ниво предприятие, а не на национално или отраслово равнище.

Според него въвеждането на подобни модели е невъзможно за някои сфери. "Не мога да си представя например как в държавната администрация може да се въведе 4-дневна работна седмица – там дори тя трябва да е 6-дневна“, заяви експертът.

Като пример за успешно прилагане на по-гъвкав режим Дечев посочи автомобилното производство. В определени периоди, когато е имало свръхпроизводителност, там е въвеждана 4-дневна работна седмица. В други сектори обаче това е неприложимо, категоричен е той.

Психолози също подкрепят идеята, че ефективната работа изисква ефективна почивка – аргумент в полза на модели с по-кратка работна седмица.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Според индустриалния капитал робите въобще не се нуждаят от почивка, направо да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Но за доцентите са нужни 6 почивни дни, щото ако ръсят глупости повече от 1 ден, ще увредят студентите си.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Актуални теми
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: