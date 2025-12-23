През последните 20 дни наблюдаваме едно намаление на дизела с около 6 стотинки на литър. Бензинът и газта се задържат на старите позиции, като цените варират между 2,30 и 2,50 лв. на различните позиции в страната. Това заяви председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров пред NOVA NEWS.Той поясни, че в градовете цената е между 2,30 и 2,40 лв., което е сред най-ниските стойности за последната година. "В момента цената е доста приятна за потребителите и една от най-ниските за последните 12 месеца“, каза експертът.Хаджидимитров поясня, че цената на горивата се контролира основно от потреблението на световен мащаб, така че няма основание за покачване на цените. "Най-вероятно в следващите дни дори ще видим 3-4 стотинки понижение до края на месеца, а началото на януари може да донесе още 2-3 стотинки спад“, прогнозира той.По отношение на запасите експертът увери, че "рафинериите и складовете са пълни и няма причина за притеснение при по-високо потребление по празниците“.Във връзка със санкциите на американското финансово министерство срещу "Лукойл“, Хаджидимитров заяви, че ситуацията в момента е разрешена. "Малките търговци не се нуждаят от алтернативни доставки, всичко е нормализирано. Надявам се преговорите между САЩ, Украйна и Русия да доведат до положителен край и да няма нужда от удължаване на санкциите“, допълни той.