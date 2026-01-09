ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир
© ФОКУС
Как да разпознаваме кои са истинските пари и кои – ментета, разкри главен инспектор Виктор Стоименов, началник на сектор "Фалшификации“ към ГДБОП.
"Страната ни се намира в период с повишен риск от разпространение на неистински пари. На първо място, когато получим банкнота, трябва да я пипнем и усетим релефа ѝ в двата края. В средата има характерно удебеляване. Много често при фалшификатите тези линии липсват – банкнотата е гладка, а хартията е различна“, обясни той в ефира на NOVA.
По думите му една от най-честите грешки, които хората допускат, е, че проверяват само един или най-много два защитни елемента. "Банкнотата трябва да се огледа и от двете страни. Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир, докато фалшивата - не. Оригиналните пари имат и воден знак“, допълни инспектор Стоименов.
Той уточни още, че при банкнотите от 100 и 200 евро цветът на цифрите се прелива отдолу нагоре при накланяне, докато при фалшификатите той остава статичен.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Крумовград се наводни
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
PR експерт: Предизборната кампания започна нелепо. Всички до един...
22:34 / 08.01.2026
Една част от пенсионерите останаха без плащане. НОИ обеща парите ...
22:07 / 08.01.2026
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
21:55 / 08.01.2026
Евростат: България е сред страните с най-ниска безработица през н...
21:15 / 08.01.2026
Българското дипломатическо дружество с остра критика към ЕК и ЕП
21:18 / 08.01.2026
Без валежи, но доста под нулата утре сутринта
20:40 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.