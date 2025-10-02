Експерт: Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат

© Фокус Един от най-големите рискове, свързани с дроновете, се крие в това хората, които управляват въпросната технология, да не са достатъчно подготвени и да не знаят за всички аспекти от употребата им, да подценяват технологията и да не поставят безопасността на първо място. Това каза Антон Пулийски – експерт по дронове и съосновател на Обединено дрон общество, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



По думите му дроновете могат да бъдат силно уязвими на кибератаки в реални условия поради начина на комуникация между апарата и дистанционното управление в оператора. "Може да се заглуши сигнала, който дронът получава, и той да стане неуправляем. Може да се заглуши неговото управление, но и неговата GPS система. В този момент, дори да има автоматична система за връщане към точката, от която е излетял, когато не знае къде се намира, той не може да извърши това действие. Има възможност протоколите на дрона да бъдат прихванати и излъчени от друг източник и по този начин сме изправени пред хипотезата на "отвлечен“ дрон, като друг злонамерен извършител взема контрола върху него. Може излъчваният от дрона сигнал да бъде прихванат от трети лица, неупълномощени да виждат въпросните кадри. Дронът може да бъде разглеждан и като атакуващо средство, когато към него бъдат прикачени различни устройства за улавяне на сигнали и за подслушване“, изброи Антон Пулийски.



Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат, допълни той. "Палитрата е много широка и се надяваме с нашите изследвания да подготвим правоприлагащите органи и хората, които се грижат за сигурността, да бъдат по-подготвени за такъв тип атаки“, заяви Пулийски.



Той коментира идеята за създаване на стена за защита от дронове по Източния фланг на НАТО. "100-процентова защита в сферата на сигурността се приема като непрофесионално изказване. За да бъде ефективна такава стена, трябва да бъде заложен един адаптивен механизъм. Дори нейната ефективност първоначално да не е висока, с времето тя ще се повишава“, обясни експертът по дронове.