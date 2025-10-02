ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт: Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат
По думите му дроновете могат да бъдат силно уязвими на кибератаки в реални условия поради начина на комуникация между апарата и дистанционното управление в оператора. "Може да се заглуши сигнала, който дронът получава, и той да стане неуправляем. Може да се заглуши неговото управление, но и неговата GPS система. В този момент, дори да има автоматична система за връщане към точката, от която е излетял, когато не знае къде се намира, той не може да извърши това действие. Има възможност протоколите на дрона да бъдат прихванати и излъчени от друг източник и по този начин сме изправени пред хипотезата на "отвлечен“ дрон, като друг злонамерен извършител взема контрола върху него. Може излъчваният от дрона сигнал да бъде прихванат от трети лица, неупълномощени да виждат въпросните кадри. Дронът може да бъде разглеждан и като атакуващо средство, когато към него бъдат прикачени различни устройства за улавяне на сигнали и за подслушване“, изброи Антон Пулийски.
Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат, допълни той. "Палитрата е много широка и се надяваме с нашите изследвания да подготвим правоприлагащите органи и хората, които се грижат за сигурността, да бъдат по-подготвени за такъв тип атаки“, заяви Пулийски.
Той коментира идеята за създаване на стена за защита от дронове по Източния фланг на НАТО. "100-процентова защита в сферата на сигурността се приема като непрофесионално изказване. За да бъде ефективна такава стена, трябва да бъде заложен един адаптивен механизъм. Дори нейната ефективност първоначално да не е висока, с времето тя ще се повишава“, обясни експертът по дронове.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 584
|предишна страница [ 1/98 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: