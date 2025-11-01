ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: ЕС и САЩ няма да позволят закупуването на "Лукойл" под прикритие
Най-скъпото в произвоството на петролни продукти е транспорта им. В този смисъл, всяка операция, която е извършена с "Нефтохим", трябва да се прави изключително внимателно, каза тя по NOVA NEWS.
Най-голямото изпитание за правителството ще бъде точно това – да се справи с този проблем, който не е създаден от него, заяви Дамянова.
Тя коментира още въпроса дали държавата може да наложи вето върху решението кой да придобие компанията и да спре сделката.
"Всички промени, направени с цел да може ДАНС да се произнася по пътя на потенциален купувач, през цялото време не са коментирали компактна сделка. На мен ми се струва силно нереалистично българската държава да може да се противопостави, ако такава сделка бъде приета на ниво САЩ и ЕС – което ще означава, че този купувач няма да има санкции и ще може да функционира", каза Дамянова.
Тя подчерта, че "Лукойл" е структуроопределящата компания и всяко движение в нейната дейност се отразява нагоре по веригата в цените.
"Още преди време подкрепих идеята да бъде проверяван до предел потенциалния купувач на "Лукойл". Сега ситуацията е различна. Не вярвам, че ако Тръмп и фон дер Лайен приемат тази продажба, нашата държава ще се противопостави", подчерта отново пиар експертът.
Дамянова каза, че трябва да се направи опит за дерогация и запазване работата на "Лукойл Нефтохим" Бургас АД. Тя беше категорична, че "Нефтохим" не трябва да спира да работи.
Ще направи ли Румен Радев своя партия
Дамянова смята, че президентът, в продължение на четири години, беше поставен в ситуация "да притежава цялата власт" – и тази на държавен глава, и изпълнителната.
"Сякаш в него желанието да владее властта е толкова силно, че той се готви да излезе на политическия терен. Той обаче може да направи това само, ако има избори", каза тя. Но допълни, че на този етап не се очертава да има такива поне година, след като приключи мандатът на президента.
