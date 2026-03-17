Експерт: Дано спортистите - водачи на листите на Радев - да не се превърнат в послушни депутати, гласуващи под строй
По думите му, впечатление в предизборната кампания правят листите на коалицията на Румен Радев "Прогресивна България“, които предизвикват интерес сред анализаторите. Освен бивши министри, формацията залага на популярни спортисти.
Волейболната легенда Владимир Николов, който декларира, че ще работи за спорта в политиката, плувецът Петър Стойчев и каратистката Ивет Горанова поведоха листи в страната. Антонов изрази надежда, че спортистите ще покажат същия характер от терена и в Народното събрание.
Той приветства решението на ГЕРБ да включи в листите си отново Владислав Горанов за предстоящите парламентари избори. По думите на Антонов, той е експерт в икономическата област, въпреки санкциите по "Магнитски“
