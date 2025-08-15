Експерт: Ако служител отиде да вземе детето си от училище и след това доработи между 18 и 20 часа вечерта, рязко не върши работа

© bgonair Разнопосочни са мненията по предложението на председателя на социалната комисия в парламента Деница Сачева родителите на малките ученици да работят дистанционно през лятната ваканция.



"Дори и две седмици ваканция изкарват от равновесие родителите. Ако те работят дистанционно, това води до отчуждение и това, което преживяхме по време на Ковид - родител в другата стая и детето пред един екран, ще се повтори. Гъвкавото работно време е чудесно предложение, но стигаме дотам дали всички по веригата ще бъдат дисциплинирани", коментира специалистът по ранно детско развитие Анна Влаева.



Практиката показва, че ако служител отиде да вземе детето си от училище и след това доработи между 18 и 20 часа вечерта, рязко не върши работата, която би вършил по време на общото работно време, даде пример Влаева.



Очакванията ѝ са и други казуси да излязат на дневен ред - като "имам болна майка за гледане", това е социална придобивка и изведнъж всички ще станат нуждаещи се.



Няма кой да гледа децата



Специалистът по ранно детско развитие заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че около 5% от родителите имат на кого да изпратят децата цяло лято и го правят.



"В момента се държи на това децата да се гледат от родителите. Да не се причинява травма от това да не го захвърлят. Децата са най-ощетени от качеството на време за тях. Деца 8-12 години ми казват, че се чувстват захвърлени, подхвърлени", каза Влаева.



Правилно общуване с децата







Тя призова да се превърне в приоритет общуването с децата - не пред телевизора и по време на вечеря, а истинска комуникация, която е важна до навършване на 12-годишна възраст на децата. След това те възприемат по-малко.



Едно от решенията, според специалиста, е да се намали лятната ваканция, учебната година да бъде построена по различен начин.



"Ако това се направи, за да има по-кратка лятна ваканция, тогава гъвкавото работно време ще даде ефект, ако всички по веригата са достатъчно дисциплинирани, за да имаме по-здрави психически деца", завърши Влаева.