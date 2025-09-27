ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експеримент: Познават ли бабите и дядовците в Чипровци еврото сред другите валути
В Чипровци се оказа, че най-добри познавачи на еврото са… тъкачките на килими. А екип на NOVA си направи експертимент с тях. Предостави им банкноти на различни държави, като им постави задача - да открият еврото в тях.
След минута внимателно вглеждане пенсионерите започнаха да се ориентират. Но не липсваха и притеснения - главно, когато в сила ще са и двете валути. С разпознаването на монетите от различните държави и да открият евро центовете се оказа като да намерят игла в купа сено.
По време на срещата в Чипровци експертите от НОИ обясниха, че пенсиите ще се превалутират автоматично.
"Не е необходимо в тази връзка, когато е направено превалутирането, да подават някакви заявления, както в НОИ за техните пенсии и обезщетения, така и в банките“, обясни Станислав Стоев.
Особен акцент бе поставен върху опасността от измами.
"Който тръгне да ви казва, дайте да ви обменя лева в евро на улицата, това означава, че е опит за измама, тъй като най-вероятно са фалшиви евро“, добави той.
Местните хора са притеснени, че не познават евробанкнотите и монетите, но и изразяват надежда, че ще се научат да ги познават и ще свикнат.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1544
|предишна страница [ 1/258 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: