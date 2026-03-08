ЗАРЕЖДАНЕ...
Експедитор: Недостиг на стоки няма да има, но цените ще се повишат
© NOVA
Според Димчев стоките са в безопасност, но някои доставки ще се забавят, докато ситуацията се нормализира. "Онлайн поръчките от Китай, пътуващи с въздушен транспорт, няма да закъснеят, но ще станат по-скъпи заради заобикалящия маршрут“, уточни той.
По думите му най-засегнати са индустриални и търговски стоки, като наличностите в европейските и българските складове засега осигуряват нормални доставки. "През следващия месец не очаквам недостиг на стоки за крайните потребители“, добави Димчев, като посочи, че някои цени вече са се повишили.
Особено внимание заслужава пазарът на горивата, където цените са се увеличили с около 10–12 евроцента за кратък период. "От Персийския залив минават 40% от световното търгувано гориво, което прави ситуацията потенциално по-сериозна, ако блокадата продължи повече от месец“, обясни управителят на експедиторската фирма.
Димчев подчерта, че България няма пряк контрол върху ситуацията, а решенията зависят от големите световни играчи.
Още по темата
/
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:21
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
07.03
Още от категорията
/
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Посланикът на Иран: Няма пряка опасност за България!
21:44 / 07.03.2026
Дрон затвори за кратко въздушното пространство над летище "Васил ...
19:48 / 07.03.2026
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както в...
19:49 / 07.03.2026
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за ...
18:51 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.