Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало". Това се случи преди минути.
Видимо двамата се караха за нещо, след което последва физически сблъсък.
Сцената се разигра по време на изказване на енергийния министър Жечо Станков, предаде репортер на ФОКУС.
Депутатът от "ДПС - Ново Начало" Гюнай Далоолу тръгва агресивно към председателят на МЕЧ Радостин Василев. От своя страна Василев го отблъсква с крак в корема. Напрежението ескалира, което довежда и втори удар - отново от страна на Василев към Далоолу с юмрук в брадичката.
Повече вижте във видеото.
All Bundy
преди 27 мин.
А дано, ама надали...
Гешев
преди 54 мин.
Висшият Адвокатски съвет да се сезира!!!
вече
преди 57 мин.
нискоинтелигентна,безморална сбирщина. Хора събрани с една едниствена цел- собдствена изгода. Готови да престъпят всякакви морални и законни норми, за да се облагодетелстват на гърба на народа. Готови да мълчат и да се съгласяват в името на властта и облагите, които получават. Готови да изтъргуват интересите на страната, за да получат пари от ЕС и да си ги поделят. Жалко, жалко, жалко за всички.
