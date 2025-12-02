Еконт официално съобщи, че започва поетапно прекратяване на всички услуги, свързани с пощенския сервиз, като част от дългосрочна стратегия за префокусиране върху куриерските услуги и логистиката на малки пратки. Решението е част от визията на компанията да издигне качеството на куриерските услуги в България до ново, по-високо ниво.Според компанията непрекъснатият ѝ растеж се дължи на постоянни иновации – както технологични, така и в бизнес моделирането."Вярваме в личната отговорност и непрекъснатото усъвършенстване. За да предложим съвършена услуга, трябва да премахнем излишното и да насочим усилията си към най-важното“, посочват от Еконт.От Еконт подчертават, че поддържането на пощенски сервиз вече не носи необходимата добавена стойност за техните клиенти, които основно търсят бързи, гъвкави и надеждни куриерски доставки. Компанията смята, че е дошъл моментът логистичните фирми в страната да се специализират: "От ‘правим всичко’ към ‘правим едно нещо, но най-добре’.“Постепенното отпадане на пощенските услуги ще се осъществи в следващите месеци, като целта е до началото на пролетта Еконт да се фокусира почти изцяло върху логистиката на малки пратки.Компанията уверява, че остава посветена на обслужването на физически лица и на развитието на перфектната куриерска услуга. "Ще работим по това непрекъснато“, заявяват от екипа.В края на съобщението Еконт отправя пожелания за весели празници и година, изпълнена с прекрасни преживявания.